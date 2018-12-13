В Сочи проведут «Старый Новый год с Кубанским казачьим хором»

Концерт пройдет 12 января в 18:00 в Зимнем театре.

Артисты выступят со святочными обрядами, библейскими историями, танцами и песенными премьерами. В первом отделении концерта прозвучат духовные песнопения, колядки и щедровки: «Ой сив Хрыстос», «Нова радость стала», «Как на речке на Йордане», «На Сиянских горах», «Ночь тиха над Палестиной», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города Сочи.

В зрительном зале и на сцене развернутся традиционные святочные обряды, в которых раньше участвовали казаки и казачки всей станицей: ходили друг к другу в гости, колядовали, угощали соседей.

Один из самых веселых обрядов, который воссоздают артисты Кубанского казачьего хора, — обряд вождения козы. Считалось, кого она зацепит рогом в Рождество, тот обязательно будет счастлив.

Во втором отделении концерта прозвучат народные казачьи песни и авторские произведения композитора Виктора Захарченко.

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