В Сочи Путин обсудит с президентом Киргизии экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин 14 мая в Сочи на полях заседания Высшего евразийского совета встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Лидеры государств обсудят вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военно-технической сферах, обменяются мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве. Об этом заявил журналистам и. о. помощника президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что среди главных тем встречи будет экономическое взаимодействие. Доля России во внешнем товарообороте Киргизии составляет около 23%. Товарооборот в 2017 году увеличился на 31,6% до 1,6 млрд долларов. В 2018 году объемы торговли продолжают увеличиваться: в январе-феврале они выросли на 1,7%, до 206 млн долларов.

В 2017 году в Киргизию поставили более 1 млн т нефтепродуктов, в текущем году предполагается поставить около 1,3 млн т.

Ушаков подчеркнул, что энергетика — одно из ключевых направлений сотрудничества России и Киргизии. Он напомнил, что с 2011 года осуществляется беспошлинный экспорт нефтепродуктов из РФ.

Представитель Кремля также напомнил, что Россия и Киргизия активно взаимодействуют на международной арене, демонстрируя близость подходов к основным международным и региональным проблемам, сообщает ТАСС.

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