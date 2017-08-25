В упавшем с пирса в Темрюкском районе автобусе были жители четырех регионов России

В МЧС рассказали подробности о жертвах смертельного ДТП на Кубани.

В автобусе, попавшем в ДТП в порту Тамань, находились жители Краснодарского края, Крыма, Костромской области и Башкирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Позже его подняли на поверхность.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших.

После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже СКР дополнительно квалифицировал произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал на место ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Днем 25 августа спасатели обнаружили тело 18-го погибшего. В больнице Темрюка находятся 33 пострадавших в аварии, из них семь человек в тяжелом состоянии с сочетанными травмами, 27 пострадавших — средней и легкой тяжести.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40. Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

В пресс-службе администрации Темрюкского района сообщили о том, что тела подняты на берег, спасательные работы в акватории недостроенного пирса морпорта Тамань завершены, поисковые продолжаются.

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