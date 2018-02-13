В Вооруженные силы РФ призвали 934 краснодарца

На аппаратном совещании в администрации города обсудили итоги осеннего призыва на военную службу.

«План по призыву на военную службу Краснодар выполнил полностью и даже перевыполнил. У нас налажено эффективное взаимодействие с военными комиссариатами по организации призыва, и этот уровень совместной работы необходимо сохранить», — сказал глава города Евгений Первышов.

По информации первого заместителя главы Краснодара Сергея Васина, осенью 2017 года на военную службу призывались юноши 1990–1999 годов рождения. В Вооруженные силы РФ от Краснодара направились 934 человека, в том числе 416 — призваны военным комиссариатом Западного и Прикубанского округов, 518 — военным комиссариатом Карасунского и Центрального округов столицы Кубани.

Норма призыва осенью прошлого года городом перевыполнена, 170 краснодарских юношей с соответствующей подготовкой были направлены в спортивные роты Центрального спортивного клуба армии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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