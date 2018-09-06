Вице-губернатор Кубани Копайгородский провел встречу с активистами ОНФ

На совещании 6 сентября говорили об исполнении «майских указов» президента.

В следующем году на Кубани усилят профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Для этого подготовили несколько проектов. Особое внимание уделят ремонту и строительству новых фельдшерских пунктов.

Еще одна программа — «Бережливая поликлиника». В регионе уже успешно опробовали систему, которая помогает избавиться от очередей. Теперь она должна появиться в каждом медучреждении первичного звена.

Еще одним вопросом встречи стала реконструкция дорог в крае.

«Мы видим, что с каждым годом внимание ко всему, что касается дорожной инфраструктуры и подъездных путей к Азовскому и Черноморскому побережьям, в связи с открытием Крымского моста максимально углубляется», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Также на встрече обсудили закладку новых парков, утилизацию мусора и один из самых острых вопросов — массовые отключения электроэнергии.

«Сетевые энегроснабжающие компании не всегда понимают, как правильно вести себя с населением, с Общественной палатой, с Общероссийским народным фронтом. Можно нам при поддержке администрации и министерства какой-то общий стол сделать, чтобы пригласить сетевиков и граждан, особенно тех, кто уже отчаялся добиться своего. Например, есть населенные пункты, которые говорят, что у них существует график отключений света», — сказала депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб.

Алексей Копайгородский отметил, что вопрос с отключениями электроэнергии также будет взят на контроль краевой администрацией. Кроме того, на заседании приняли решение провести форум малых городов Кубани. На нем подробно обсудят проблемы каждого района.

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