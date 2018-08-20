Власти Кубани направят обращение в Минсельхоз РФ о содействии в стабилизации цен на минеральные удобрения

Вице-губернатор Андрей Коробка по поручению заместителя губернатора Кубани готовит обращение в федеральное ведомство с просьбой оказать содействие в стабилизации цен на закупку минеральных удобрений для сельхозпроизводителей.

Замглавы региона отметил, что за последний месяц рост цен на удобрения по отдельным позициям составил порядка 30% по сравнению с 2017 годом.

Такое увеличение может негативно отразиться как на экономике аграриев, так и в целом на результате их работы в будущем сезоне.

«Осенняя посевная кампания уже на подходе. И по объективным причинам не все сельхозпроизводители края успели к ней подготовиться, в том числе закупить минеральные удобрения. При этом цены на них выросли буквально за месяц. Например, азотно-фосфорные удобрения, которые в первую очередь используются при севе, подорожали в среднем на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Экономия на составляющих для сева приведет к недобору урожая в будущем сезоне», — отметил Андрей Коробка.

Он добавил, что это удар и по продовольственной безопасности, и по экономике аграриев. По его словам, для Краснодарского края как ведущего аграрного региона страны это недопустимо.

В ближайшие дни обращение, подготовленное министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, будет направлено в Минсельхоз РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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