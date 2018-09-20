ВС: необходимо доказывать преступный умысел в делах о репостах экстремистских материалов

Верховный суд 20 сентября заявил, что не считает экстремистский пост в соцсети преступлением, если он не несет опасности для общества.

Судья Верховного суда Владимир Давыдов отметил, что в уголовном кодексе РФ нет ответственности за репосты, только за возбуждение вражды.

«Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит. Надо доказывать умысел», — сказал он.

Судья добавил, что пленум ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме после принятия постановления.

ВС призвал судей доказывать умысел в каждом из случаев: оценивать контекст признанного экстремистским поста, личность автора, содержание его соцсетей, размер и состав аудитории, мотив. Судья должен учитывать, привержен ли автор поста радикальной идеологии, участвует ли в экстремистских объединениях, привлекался ли к административной или уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности.

В постановлении ВС указывается, что вопрос о том, является ли информация экстремистской, должен решать судья и ему не следует слепо верить экспертам, пишет «Коммерсантъ».

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