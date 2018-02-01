За пределы Кубани с начала года выдворили 150 мигрантов

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В ожидании депортации все они находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе.

По количеству нелегалов лидируют Таджикистан и Узбекистан. Туда были отправлены соответственно 45 и 43 гражданина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю. 

В тройке лидеров — Украина, туда вернулись 33 гражданина. Также в государства бывших республик Советского Союза отправили 11 жителей Киргизии, десять — Армении, шесть граждан Азербайджана и пять — Молдавии. Двое отбыли в Грузию и по одному — в Беларусь и Казахстан. 

В страны дальнего зарубежья принудительно отправили троих: по одному гражданину в Боснию и Герцеговину, Сербию и КНДР. 

Судебные приставы сформировали пакеты необходимых документов для всех мигрантов, их препроводили к пунктам пересечения границы РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал усилить в крае борьбу с незаконной миграцией. Краснодарский край — четвертый регион в России по объемам предоставленных мигрантам трудовых патентов. 

На Кубани предложили ввести институт регистрации иностранных граждан. На сессии ЗСК обсудили процедуру выдворения незаконных мигрантов.

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