Загоревшийся склад на территории школы № 22 в Краснодаре потушили

Пожар произошел вечером 11 октября на улице Свободной.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 11 октября в 17:56. В 18:05 на место прибыли первые подразделения, которые установили, что загорелась шиферная кровля размером 10х15 м на отдельно стоящем складском здании. Расстояние до здания школы — около 100 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В 18:33 пожар на площади около 150 кв. м сумели локализовать. В 18:38 ликвидировали открытое горение. В 18:50 — огонь полностью потушили.

На месте возгорания работали 44 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 23 человека и восемь единиц техники.

К месту направлена оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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