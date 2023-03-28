Жеребьевка ЧМ-2023 в Индонезии перенесена. Чем ответит ФИФА?

Церемония жеребьевки молодежного чемпионата мира 2023 года, которая должна была пройти в Индонезии 31 марта, перенесена на неопределенный срок по политическим причинам.

Узбекистан также отсутствует. Кубок 2023 пройдет с 20 мая по 11 июня, а церемония жеребьевки состоится 31 марта. Но Индонезийская футбольная ассоциация объявила, что церемония будет отложена.

Молодежная сборная Израиля впервые прошла квалификацию на ЧМ-2023, но приезд сборной этой страны в Индонезию уже вызвал различные протесты местных жителей. Индонезия не признает Израиль из-за его конфликтов с Палестиной и насилия против страны. Перед этим губернатор острова Бали заявил, что не позволит молодежной сборной Израиля въехать на его территорию, в то время как в столице страны Джакарте прошли многотысячные демонстрации против приезда молодежной сборной Израиля в Индонезию. /p>

По сообщению Reuters, политические события ФИФА, связанные с чемпионатом мира по футболу 2023 года, могут лишить Индонезию права на проведение турнира. Также существует вероятность применения различных санкций против футбольной ассоциации страны.

Напоминаем, что в 2016 году ФИФА исключила Индонезию из международных игр. Это было вызвано вмешательством правительства страны в футбол. Позже санкция была снята.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Ирака может не сыграть против Израиля на ЧМ-2023 или вообще не участвовать в турнире.