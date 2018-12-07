Жители Кубани заподозрили леопарда в убийстве десяти овец

В станице Андрюки Мостовского района в ночь на 5 декабря убили десять овец.

Местные жители заявили, что на животных напал один из выпущенных в дикую природу леопардов. Об этом они сообщили в Кавказский заповедник.

На осмотр места происшествия выехала группа, в состав которой вошли представители ветеринарной службы Мостовского района и Кавказского заповедника.

Обнаружили десять мертвых овец с повреждениями в области шеи и паха, разрывами брюшной стенки. Вокруг места происшествия нашли следы. Фотографии погибших овец, их ран, следов на земле с места осмотра передали в Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Ученые заключили, что стадо овец стало жертвой охоты семьи волков численностью не менее пяти особей. Возможно, взрослые волки обучали охоте молодых, сообщает пресс-служба заповедника.

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