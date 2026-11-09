Более 316 тысяч жителей Краснодара привились от гриппа

В Краснодаре продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент прививку сделали более 316 тысяч горожан, среди которых свыше 192 тысяч взрослых и более 124 тысяч детей. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Сделать прививку бесплатно можно как в поликлинике по месту жительства, так и в мобильных пунктах, которые работают в парках и скверах города. Для прохождения вакцинации достаточно иметь при себе паспорт. Перед процедурой медики проводят осмотр пациента, чтобы исключить возможные противопоказания.

В будние дни выездные бригады принимают с 9:00 до 18:00 на улице Красной, 122, рядом с обелиском в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска, а также в сквере имени Г. К. Жукова. В выходные дни вакцинация организована в парках «Солнечный Остров» и «Чистяковская Роща» в те же часы.

В целом по Краснодарскому краю вакцинацию прошли уже свыше 1,7 миллиона человек, что составляет 60% регионального плана. В рамках текущей кампании планируется привить более 2,7 миллиона жителей Кубани. Медики напоминают, что своевременная вакцинация снижает риск заболевания гриппом и способствует формированию коллективного иммунитета.