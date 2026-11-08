В сочинском «Дендрарии» созрели плоды австралийского вишневого дерева

В парке «Дендрарий» в Сочи начался сбор урожая австралийского вишневого дерева Syzygium paniculatum. Как сообщил МЦУ Сочи, специалисты уже приступили к заготовке первых семян для будущего посева. Созревшие плоды достигли размера обычной вишни, часть урожая осыпается, а птицы активно лакомятся ягодами.

Австралийское вишневое дерево относится к семейству миртовых и является близким родственником фейхоа. Его родина - прибрежные леса Восточной Австралии, включая субтропические леса штата Новый Южный Уэльс. В естественных условиях дерево обычно вырастает до 15 метров, хотя отдельные экземпляры могут достигать 30-35 метров. Культивируют растение и в других регионах планеты, например в Колумбии на высоте 1500-2600 метров.

Сотрудники парка отметили, что вкус и консистенция плодов напоминают редиску, внутри находится крупное семя фуксиевого оттенка. В теплом климате ягоды обретают приятный кисло-сладкий вкус с яблочными нотами. Их употребляют в свежем виде, а также перерабатывают в джемы, варенья и соусы. Плоды богаты антиоксидантами, в том числе антоцианами и флавоноидами, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Кроме того, они содержат клетчатку, полезную для пищеварения, и минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо и цинк.

В традиционной медицине Индии растение применяют при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях, а экстракты семян обладают высокой антиоксидантной активностью. В ландшафтном дизайне дерево ценится за декоративные качества: густая вечнозеленая крона подходит для озеленения территорий и создания живых изгородей. При этом в условиях Сочи вид считается слабо морозостойким, поэтому его выращивание требует учета местного климата.

Собранные семена планируют использовать для посева. В «Дендрарии» рассчитывают получить молодые растения, которые могут оказаться более устойчивыми к местным условиям. Эксперимент позволит продолжить наблюдения за адаптацией экзотического дерева на Черноморском побережье.