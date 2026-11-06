ВВС США запросили у промышленности новую ракету ERAM для Украины

Военно-воздушные силы США обратились к оборонной промышленности с запросом о создании и поставках крылатой ракеты нового поколения Extended Range Attack Munition (ERAM) для нужд Украины. Информация об этом была опубликована на портале Defense News. Американское командование охарактеризовало новый боеприпас как «доступную по цене мощность» для ведения боя, способную обеспечить высокоточное наведение на большом расстоянии по важным стационарным целям.

Согласно требованиям ВВС США, масса ракеты должна составлять 226 килограммов, а дальность применения превышать 463 километра. Скорость полета ERAM заявлена на уровне более 0,6 числа Маха. Разработчики обязаны обеспечить точность попадания с круговым вероятным отклонением до 10 метров даже при наличии помех для GPS. Боевая часть должна сочетать взрывное и осколочное действие с ограниченной проникающей способностью.

Все заинтересованные подрядчики должны представить свои предложения американскому военному ведомству до 19 ноября. Именно этот срок подачи заявок определит дальнейшие темпы разработки и возможные сроки появления новой крылатой ракеты ERAM в зоне боевых действий. Потенциальным производителям предстоит предложить решения, которые обеспечат высокоточное наведение на расстоянии по важным стационарным целям.

Отдельное внимание в июне привлекла информация Telegram-канала «Военный осведомитель». Тогда наблюдатели предположили, что предпринятая попытка атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж могла осуществляться с использованием новых ракет ERAM. Официального подтверждения этой версии на данный момент не приводится.