В станице Динской модернизируют систему водоотведения

Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновят участок сетей протяженностью 2,7 км от улицы Короткой до главной канализационно‑насосной станции на улице Пластуновской.

Другие новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 2-8 октября.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

В Гулькевичском и Новокубанском районах ремонтируют участок трассы.

В Динском районе обновили почти 7 км дороги.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»:

Горнолыжные курорты Краснодарского края завоевали 7 наград национальной премии.

Нацпроект «Молодежь и дети»:

Школьники Краснодарского края вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

За три года более 17 тысяч жителей Кубани прошли обучение по бесплатным краевым бизнес-курсам.

Оптимизация процессов позволила «Водоканалу» Приморско-Ахтарска получить экономический эффект почти 4,2 млн рублей.

Четырехзвездочный отель получил 3,8 млн рублей экономического эффекта за счет оптимизации сервисных процессов.

«Новороссийское телевидение» развивает новые форматы медиауслуг с помощью бережливых технологий.

Предприятие из Краснодарского края увеличит выпуск асфальтобетона на 65%.

На Кубани стартовал дополнительный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках.

Нацпроект «Семья»:

В станице Павловской после капитального ремонта открыли историко-краеведческий музей.

Вениамин Кондратьев: Продолжаем капитально ремонтировать учреждения культуры во всех районах региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

Елена Воробьева проинспектировала работу учреждений здравоохранения Курганинского района.

Современная медицина становится ближе к жителям Кубани.

С начала 2026 года в Выселковскую центральную районную больницу пришли работать около 150 новых сотрудников.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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