В станице Динской модернизируют систему водоотведения

Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновят участок сетей протяженностью 2,7 км от улицы Короткой до главной канализационно‑насосной станции на улице Пластуновской.
Другие новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 2-8 октября.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
В Гулькевичском и Новокубанском районах ремонтируют участок трассы.
В Динском районе обновили почти 7 км дороги.
Нацпроект «Туризм и гостеприимство»:
Горнолыжные курорты Краснодарского края завоевали 7 наград национальной премии.
Нацпроект «Молодежь и дети»:
Школьники Краснодарского края вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
За три года более 17 тысяч жителей Кубани прошли обучение по бесплатным краевым бизнес-курсам.
Оптимизация процессов позволила «Водоканалу» Приморско-Ахтарска получить экономический эффект почти 4,2 млн рублей.
Четырехзвездочный отель получил 3,8 млн рублей экономического эффекта за счет оптимизации сервисных процессов.
«Новороссийское телевидение» развивает новые форматы медиауслуг с помощью бережливых технологий.
Предприятие из Краснодарского края увеличит выпуск асфальтобетона на 65%.
На Кубани стартовал дополнительный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках.
Нацпроект «Семья»:
В станице Павловской после капитального ремонта открыли историко-краеведческий музей.
Вениамин Кондратьев: Продолжаем капитально ремонтировать учреждения культуры во всех районах региона.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
Елена Воробьева проинспектировала работу учреждений здравоохранения Курганинского района.
Современная медицина становится ближе к жителям Кубани.
С начала 2026 года в Выселковскую центральную районную больницу пришли работать около 150 новых сотрудников.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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