В Сочи продают виллу за 3,5 млрд рублей с тайной галереей-музеем

На черноморском побережье в Сочи выставлена на продажу резиденция делюкс-класса стоимостью 3,5 млрд рублей. Объект представляет собой трехуровневый особняк общей площадью более 1,3 тыс. кв. метров, который расположен на участке в 30 соток. Информация о продаже появилась на специализированной площадке по реализации недвижимости, о сделке сообщил ТАСС.

Одной из главных особенностей дома стала встроенная в планировку галерея-музей площадью 100 кв. метров. Помещение, скрытое за тяжелой сейфовой дверью и не имеющее окон, предназначено для хранения коллекций живописи, скульптур и антиквариата, а также для проведения закрытых встреч. Покупателю обещают полностью анонимное проведение сделки.

В резиденции оборудован собственный SPA-комплекс, включающий бьюти-салон, массажный кабинет и сауну. Отдельного внимания заслуживает так называемая комната снега, где искусственно поддерживается снежный покров и которая предназначена для восстановления организма. На территории выполнены ландшафтный дизайн и благоустройство, среди объектов - открытый переливной бассейн с круглогодичным подогревом воды и пул-бар.

Всего в доме работают два бассейна. Первый, длиной 27 метров, оснащен подогревом, второй дополнен джакузи. Еще одна деталь - автоматизированное винное хранилище. Погреб встроен в пол столовой, его дверь выполнена из закаленного стекла и открывается нажатием кнопки.

Внутреннее убранство виллы включает парадную гостиную, обеденную зону и помещения для приема гостей. На первом этаже разместили две кухни: парадную с потолками 3,7 метра и профессиональную техническую. Спальный блок выделен отдельно: здесь расположены пять мастер-спален, каждая из которых имеет собственную ванную комнату, гардеробную, камины, ТВ-зоны и панорамные балконы с выходом на открытую террасу.

Кроме того, в особняке предусмотрены кабинет с сигарной комнатой, ювелирная комната для хранения драгоценностей и детская игровая зона с горкой. Изолированный хобби-этаж отвели под зону досуга, где находятся кинотеатр, бильярдная, тренажерный зал с видом на море и бар. Архитектурная концепция здания построена на принципах приватности и панорамного остекления: из окон открываются виды на морское побережье. Для автомобилей обустроены два крытых гаража, в доме работают два лифта.