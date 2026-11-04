В Краснодаре 5 и 6 ноября отключат электричество на ряде улиц

В Краснодаре 5 и 6 ноября пройдут плановые работы на электросетях, из-за чего часть жителей города останется без электричества. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара. Отключения затронут несколько округов и будут проводиться в дневное время.

В понедельник, 5 ноября, с 9:00 до 18:00 света не будет по адресам: 2-й проезд 2-й Линии, 55-113, 58-102; 3-й проезд 3-й Линии, 67-125, 68-130; 2-я Линия, 47, 227, 125-183, 230-286, 328. Также в этот период электричество отключат на улицах Андреевская, 1-13, 47-57, 4-12; Артемовская, 7-11, 10-18; Бершанской, 141, 143-149, 222-246, 216/2, 216/5, 216/6, 216/7, 216/11, 220, 220/а; Виноградная, 17-49, 18-50; Владимирская, 1, 5, 9-15, 55, 8, 32; Демидовская, 41-51, 50-56; Доватора, 7-31, 45-51, 2-16, 26-32, 52-54.

Кроме того, 5 ноября с 9:00 до 18:00 без света останутся жители улиц Индустриальная, 49-61, 65-99; Карасунская, 155-221, 108-148; Семеновская, 17-34, 57-63, 67-84, 46, 52-64, 66-86; Славянская, 3-39, 77-83, 2-18, 79/А, 79а, 81/2, 81/3; Советская, 31-35, 32-36, 40-44; Становая, 2, 24, 24/5, 24/7; Трудовой Славы, 7, 9, 15, 9/1; Черняховского, 3-31, 2-24; Ратной Славы, 35, 37, 58-80; Агрономическая, 3-33, 2-22; Ветеринарная, 1-35, 2-30; Зоотехническая, 1/35, 2-32. Отключения на улице Славянской, 77-83, 79/А, 79а, 81/2, 81/3 также продлятся до 18:00.

Во вторник, 6 ноября, энергетики продолжат плановые работы. График отключений на этот день будет опубликован дополнительно. Специалисты рекомендуют жителям заранее подготовиться к возможным неудобствам и уточнять информацию в диспетчерской службе «Электросети Кубани» - «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Плановые отключения электричества в Краснодаре проводятся регулярно для maintenance и модернизации сетевого хозяйства. В ноябре работы затронут как центральные, так и отдаленные районы города. Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при использовании альтернативных источников освещения и отопления.