Ассоциация ветеранов СВО Лабинского района провела турнир по компьютерному спорту

1 из 6 В открытии принял участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края Евгений Мосейко. Вместе с руководителем лабинского отделения, депутатом Совета муниципального образования Георгием Акимовым и сопредседателем Ассоциации по Краснодару Артемом Бойченко он приветствовал участников соревнований из разных районов Кубани.

В рамках рабочего выезда также состоялась встреча Евгения Мосейко с главой Лабинского района Владимиром Забураевым. Обсудили поддержку ветеранов СВО, помощь их семьям, развитие местного представительства Ассоциации, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи.

– Регулярно посещаю муниципалитеты и встречаюсь с главами, руководителями местных отделений Ассоциации, ветеранами спецоперации, изучаю проблематику, общаюсь с семьями бойцов. Важно и дальше активно развивать деятельность представительств Ассоциации, в которых уже состоят свыше 1,1 тысячи ветеранов. Это необходимо для создания эффективной системы межведомственного взаимодействия. Уверен, вместе нам удастся этого достичь, – отметил Евгений Мосейко.

На встрече с активом лабинского представительства Ассоциации ветераны поделились планами по ее развитию, опытом работы с молодежью в школах и военно-патриотических клубах.

Один из них – «Юный десантник Кубани» – работает на базе школы № 7. Руководитель представительства Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края по Лабинскому району Георгий Акимов является наставником клуба. Он рассказал, как выстроены занятия, идет подготовка учащихся.

Также состоялась встреча с директором школы Еленой Попадич, председателем Лабинской районной общественной организации «Ассоциация ветеранов-десантников», депутатом Совета Сергеем Макареевичем и активистами местного отделения «Движения первых».

Евгений Мосейко и ветераны СВО посетили музей «Дом боевой славы» в Лабинске, возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Площадь Победы», почтили память погибших у знака «Героям СВО» на Аллее Героев.

Пресс-служба администрации Краснодарского края