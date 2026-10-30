Вениамин Кондратьев обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества с бизнесом Таиланда

1 из 5 В рамках II Российско-Таиландского инвестиционного форума в Бангкоке губернатор встретился с директором по международным связям «Чароэн Покпханд Груп» Лестером Кху. Эта крупнейшая частная компания Таиланда и один из ведущих транснациональных конгломератов мира сотрудничает с госструктурами различных стран.

– Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Ваша компания – одна из крупнейших корпораций Азии, работающая в аграрном комплексе, пищевой промышленности, фармацевтике и ритейле. Сегодня это важнейшие отрасли экономики Кубани. Видим в вас партнера, с которым можем успешно реализовать ряд проектов. Краснодарский край – экономический центр юга России. Мы главный аграрный и туристический регион. Создали самые комфортные условия для работы бизнеса, по итогам 2025 года вышли на рекордный объем привлеченных инвестиций. Со своей стороны, нам есть что предложить и потребителям в Таиланде – готовы заходить на ваш внутренний рынок с качественной и востребованной, конкурентоспособной кубанской продукцией. Убежден, что этим визитом к вам мы дадим начало новым торгово-экономическим отношениям между Краснодарским краем и Таиландом, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор сообщил, что в Краснодарском крае находится треть всех виноградников России, работают 110 виноделен. Качество кубанского вина уже оценили в 11 странах, с которыми налажено сотрудничество, и Таиланд может стать одной из них. Также регион готов поставлять и другие товары, предоставить площадки для создания высокотехнологичных производств на Кубани.

– Спасибо вашей команде за участие в инвестиционном форуме в Бангкоке. Россия и Таиланд имеют много общего, поэтому открытие филиала нашей компании в Краснодарском крае – вопрос времени. Есть ряд ключевых направлений, в которых можем налаживать сотрудничество. Нам важны соглашения не только на бумаге, но и на практике. Готовы инвестировать в различные отрасли, – сказал Лестер Кху.

На встрече с корпоративным директором по стратегическому планированию и инновациям Centara Hotels and Resort Патриком Крыжановски и старшим менеджером по развитию Эндрю Шоу губернатор обсудил сотрудничество в турсфере и поставки кубанской винодельческой продукции.

– Мы уделяем особое внимание налаживанию контактов в индустрии гостеприимства. Ваша компания – ведущий таиландский гостиничный оператор, отели и курорты которого охватывают 12 стран. Также вы управляете большой сетью ресторанов. Краснодарский край – главный курортный регион России, мы принимаем до 20 миллионов гостей в год и активно работаем с инвесторами по созданию новых курортных комплексов. Сейчас в реализации порядка 220 проектов на сумму почти 1,5 триллиона рублей. Хотим, чтобы вы начали работу и у нас в крае, потому что от такого сотрудничества в первую очередь выиграют наши курорты, жители и отдыхающие, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что ресторанный бизнес – неотъемлемая часть современных отелей и гостиниц. Краснодарский край активно развивает это направление на курортах региона, а также готов поставлять свою качественную продукцию в рестораны отелей Таиланда.

Вениамин Кондратьев пригласил представителей бизнеса Таиланда лично посетить кубанские предприятия АПК и организации курортного комплекса.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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