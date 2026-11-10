Доля работающих на Кубани с зарплатой ниже 45 тыс. снизилась до 29%

Краснодарский край занял 39-е место в российском рейтинге регионов по уровню и распределению заработных плат, опустившись с 38-й строчки годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном специалистами «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за период с сентября 2025 года по август 2026 года. При расчетах учитывались средние зарплаты по полному кругу организаций и выплаты подоходного налога.

Согласно результатам исследования, доля работников Кубани с доходом ниже 45 тыс. рублей в месяц составила 29,1%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 30,5%, то есть число жителей региона с невысокими зарплатами несколько сократилось. При этом наиболее распространенный доход на Кубани укладывается в диапазон от 42 до 87 тыс. рублей в месяц.

Заработок выше 200 тыс. рублей в месяц получают лишь 2,8% работающих жителей Краснодарского края. Этот показатель за год не изменился. Таким образом, высокооплачиваемые сотрудники по-прежнему составляют небольшую часть занятого населения региона.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, где более 200 тыс. рублей в месяц получают 42% работников, Магаданская область с показателем 28,4% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 25,2%. В этих регионах доля сотрудников с зарплатой менее 45 тыс. рублей не превышает 3%. Четвертую позицию заняла Москва, где указанный уровень дохода имеют 24,4% работающих.

Среди других южных территорий Ростовская область расположилась на 50-м месте, Крым - на 63-м, Ставропольский край - на 65-м, а Адыгея заняла 72-ю позицию. Замыкают список преимущественно регионы Северного Кавказа и Калмыкия, оказавшаяся на последнем месте: там почти половина работающих жителей (47,1%) получает менее 45 тыс. рублей в месяц. В конце рейтинга также находятся Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Дагестан.

Отдельно стоит отметить, что в Краснодаре в январе-июне 2026 года средняя «чистая» ежемесячная зарплата составила 91,4 тыс. рублей. Это на 11,2% выше показателя аналогичного периода 2025 года.