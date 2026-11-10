Спрос на логистов на Кубани в 1,3 раза превышает показатель Ростовской области

Аналитики платформы hh.ru представили данные о зарплатных предложениях в финансовой и бухгалтерской сферах за январь-октябрь 2026 года. Исследование охватило несколько регионов страны и позволило сравнить как уровень оплаты труда, так и ожидания самих соискателей. На Кубани, в частности, спрос на логистов оказался в 1,3 раза выше, чем в Ростовской области.

В Рязанской области медианная предлагаемая зарплата для специалистов бухгалтерской сферы за год выросла на 11% и достигла 66 тыс. рублей. Максимальный уровень дохода для таких сотрудников доходит до 100 тыс. рублей. В целом по профсфере «Финансы, бухгалтерия» в регионе с января по октябрь 2026 года медианная предлагаемая зарплата составила 69,6 тыс. рублей, а ожидаемая - 71,4 тыс. рублей. Такое соотношение говорит о том, что запросы соискателей находятся в рынке предложений от работодателей. Среди регионов Центральной России Рязанская область с показателем 66,6 тыс. рублей занимает шестую строчку, уступая Тульской, Калужской, Воронежской и Тверской областям.

В Ленинградской области средняя предлагаемая зарплата в сфере финансов и бухгалтерии в октябре 2026 года достигла 89,2 тыс. рублей, что на 18% больше, чем годом ранее, когда работодатели предлагали в среднем 75,4 тыс. рублей. Зарплатные ожидания соискателей за год также выросли - на 13%, с 80 до 90 тыс. рублей. Если рассматривать непосредственно профессию бухгалтера, медианная предлагаемая зарплата составила 80 тыс. рублей, а желаемая - 89,7 тыс. рублей. Ожидания кандидатов на бухгалтерские должности пока несколько превышают предложения работодателей. Среди регионов Северо-Западного федерального округа по уровню зарплат для бухгалтеров лидирует Санкт-Петербург - 99,9 тыс. рублей. Ленинградская область делит второе место с Мурманской областью: в обоих регионах работодатели предлагают в среднем по 80 тыс. рублей. Далее следуют Калининградская и Архангельская области с показателем 70 тыс. рублей, Новгородская и Вологодская - по 60 тыс.

В Краснодарском крае медианная предлагаемая зарплата для бухгалтеров в 2026 году составила 71,1 тыс. рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Максимальные зарплаты для таких специалистов доходят до 125,5 тыс. рублей. В целом по профсфере «Финансы, бухгалтерия» в крае с января по октябрь 2026 года медианная предлагаемая зарплата составила 77 тыс. рублей, а ожидаемая - 80 тыс. рублей. Кубанским бухгалтерам предлагали 71,1 тыс. рублей, соискатели ожидали 70,3 тыс. рублей. Такое соотношение говорит о том, что ожидания соискателей укладываются в предложения работодателей. В топ южных регионов вошли Краснодарский край (71,1 тыс. рублей), Ростовская область (69,8 тыс. рублей), Волгоградская область (60,1 тыс. рублей), Калмыкия (60 тыс.), Адыгея (60 тыс. рублей) и Астраханская область (53,5 тыс. рублей).

В общероссийском рейтинге лидирует Москва, где средняя предлагаемая зарплата бухгалтеров составляет 126,5 тыс. рублей. В пятерку также вошли Магаданская область (120 тыс. рублей), Камчатский край (108,8 тыс. рублей), Сахалинская область (101,5 тыс. рублей) и Московская область (100,1 тыс. рублей).