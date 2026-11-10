Житель Алтая 20 лет использовал метеорит как подпорку для колеса

В Республике Алтай местный житель около 20 лет держал у себя метеорит, используя его как подпорку под колесо автомобиля. О необычной находке 9 ноября сообщили в Институте геологии и минералогии имени В. С. Соболева. Камень нашли ещё в 2005 году в районе реки Чулышман, у перевала Кату-Ярык, а его научная ценность долгое время оставалась неизвестной.

Сначала мужчина собирался показать находку специалистам или даже продать её, однако после встречи с мошенниками отказался от этой идеи и оставил камень себе. Позже он решил передать 16-килограммовый фрагмент Виктору Лихачеву, руководителю творческого объединения «Самоцветы» из села Верх-Уймон. Новый владелец направил образец на экспертизу.

Исследование подтвердило внеземное происхождение камня. Метеорит внесли в базу данных Метеоритного бюллетеня под названием «Чулышман» или Chulyshman. Специалисты отнесли его к группе H5, то есть к обыкновенным хондритам, и предположили, что он находится на Земле уже несколько сотен лет. Возраст находки оценивается именно в этот период.

Анализ показал, что в составе метеорита есть зернистый оливин, орто- и клинопироксен, плагиоклаз, троилит, железо-никелевый сплав, хромит, пентландит, ильменит, хлорапатит, самородная медь и космогенный фосфат мерриллит. Особое внимание учёных привлёк редкий минерал мерриллит, который встречается в подобных образцах нечасто.

В Институте также сообщили, что фрагмент метеорита будет выставлен в Центральном Сибирском геологическом музее в Академгородке, а самый крупный кусок передадут в музей «Самоцветы» в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района. По данным института, это уже 160-й метеорит, обнаруженный в России.