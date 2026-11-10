Сроки сдачи 17 многоэтажек на Кубани перенесли на первую половину 2027 года

В Краснодарском крае ввод в эксплуатацию 17 многоквартирных домов, изначально запланированный на 2026 год, отложен до первого полугодия 2027-го. Об этом сообщили в региональном департаменте по архитектуре и градостроительству. По ряду объектов застройщики рассчитывали завершить работы досрочно, еще в текущем году.

В ведомстве пояснили, что новые даты укладываются в рамки обязательств компаний перед дольщиками по договорам участия в долевом строительстве. Корректировка графиков не затронула дома, которые возводят в границах проектов комплексного развития территорий. В администрации подчеркнули, что в регионе нет объектов недвижимости, где при реализации договоров о КРТ были бы зафиксированы нарушения сроков строительства.

«В Краснодарском крае отсутствуют объекты недвижимости, по которым были бы зафиксированы нарушения сроков строительства при реализации договоров о КРТ», - отметили в департаменте.

Перенос сроков сдачи отдельных многоквартирных домов происходит на фоне изменения показателей строительного рынка Кубани. За январь-сентябрь 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию 3,1 млн кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода снизился на 31,7%. Это наибольшее снижение среди регионов-лидеров. По объему ввода жилья Кубань вошла в тройку субъектов РФ, заняв третье место.

В сегменте индивидуального жилищного строительства за январь-август 2026 года лидером стал Краснодар, где ввели 263 тыс. кв. м. В Сочи показатель составил 159,5 тыс. кв. м, в Новороссийске - 117,6 тыс. кв. м. Корректировка графиков сдачи многоквартирных домов укладывается в общую тенденцию изменения прогнозов по жилищному строительству в регионе, которую фиксируют профильное министерство и аналитики рынка недвижимости.

Дополнительно в крае строят 1,3 тыс. частных домов с эскроу-счетами. При этом с начала года в Новороссийске выдали лишь одно разрешение на строительство многоквартирных домов.