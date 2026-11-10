Зарплаты бухгалтеров на Кубани и в Астраханской области выросли за год

Аналитики hh.ru сообщили, что в Краснодарском крае за год увеличились зарплатные предложения для бухгалтеров. С января по октябрь 2026 года медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 71,1 тысячи рублей, что на 6% выше показателя прошлого года. При этом соискатели рассчитывали в среднем на 70,3 тысячи рублей в месяц, а их ожидания за год выросли на 2%.

В целом по профессиональной сфере «Финансы, бухгалтерия» на Кубани медианная предлагаемая зарплата достигла 77 тысяч рублей. Ожидаемый доход соискателей в этой категории составил 80 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что близость ожиданий бухгалтеров к предложениям работодателей говорит о соответствии запросов специалистов ситуации на рынке труда.

В Астраханской области медианная предлагаемая зарплата в сфере «Финансы, бухгалтерия» за тот же период составила 60,4 тысячи рублей, а ожидаемая - 65,1 тысячи рублей. Отдельно для бухгалтеров работодатели предлагали 53,5 тысячи рублей, что на 7% выше уровня прошлого года, тогда как сами соискатели хотели получать 59,7 тысячи рублей, увеличив ожидания на 6%.

По данным hh.ru, профессия бухгалтера остается в топ-10 специализаций по числу активных вакансий. При этом в 2026 году вакансий стало меньше, а конкуренция за них выросла выше среднего уровня. Среди регионов с самыми высокими предложениями для бухгалтеров лидирует Москва, где медианная зарплата достигает 126,5 тысячи рублей.

Далее в списке идут Магаданская область с показателем 120 тысяч рублей, Камчатский край - 108,8 тысячи, Сахалинская область - 101,5 тысячи и Московская область - 100,1 тысячи рублей. На юге страны Краснодарский край сохранил первое место по уровню зарплат для бухгалтеров, опередив Ростовскую область с 69,8 тысячи рублей и Волгоградскую область с 60,1 тысячи.

В Калмыкии и Адыгее бухгалтерам предлагают по 60 тысяч рублей, а в Астраханской области средний уровень остается ниже и составляет 53,5 тысячи рублей. При этом на Кубани наиболее высокие зарплатные предложения для бухгалтеров достигают 125,5 тысячи рублей.