В России начались продажи кроссовера Votour V5

Новый российский автобренд Votour, созданный в рамках партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, вывел на рынок свою первую модель - кроссовер Votour V5. Стартовая цена автомобиля составляет 2 649 900 рублей, а в более дорогой версии модель оценивается в 2,87 млн рублей. На российском рынке новинка позиционируется как первый кроссовер марки Votour и одна из моделей, ориентированных на условия эксплуатации в стране.

Votour V5 выпускается на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке под Санкт-Петербургом, который принадлежит холдингу «АГР». Предприятие после модернизации в первой половине 2026 года перешло на полноцикловое производство. В компании подчеркивают, что автомобиль адаптирован к российским реалиям: для кузова предусмотрена усиленная антикоррозийная защита, дополнительные антигравийные и антишумовые слои, а также обработка днища и скрытых полостей воском.

Кроссовер получил безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., шестиступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод. Разгон до 100 км/ч занимает 11,7 секунды, максимальная скорость достигает 180 км/ч, а средний расход топлива заявлен на уровне 8 л на 100 км. Объем топливного бака составляет 57 литров, что делает модель практичной для повседневных поездок и дальних маршрутов.

По размерам Votour V5 относится к сегменту компактных кроссоверов: длина автомобиля составляет 4590 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1685 мм, колесная база - 2720 мм. Дорожный просвет равен 190 мм, спереди используется подвеска типа «Макферсон», сзади - независимая многорычажная схема. Объем багажника, по данным производителя, варьируется от 486 до 977 литров в зависимости от конфигурации.

На старте продаж Votour V5 доступен в двух комплектациях - «Комфорт» и «Престиж». В базовую версию входят круиз-контроль, задние парковочные датчики, бесключевой доступ для водителя, камера заднего вида, подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, заднего стекла, рулевого колеса и передних сидений. Более дорогая версия дополнена электроприводом двери багажника, передними парковочными датчиками, датчиком дождя, атмосферной подсветкой интерьера, аудиосистемой Sony с восемью динамиками, подогревом задних сидений и системой кругового обзора 360 градусов с функцией обзора днища.