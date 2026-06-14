Стартовал прием заявок на 20-й юбилейный молодежный форум «Регион 93»

Мероприятие реализуется департаментом молодежной политики совместно с Кубаньпатриотцентром в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Форумная площадка края объединит около двух тысяч молодых людей от 14 до 35 лет из разных районов края. Участников ждут образовательные лекции, тренинги, мастер-классы, творческие и спортивные блоки. Запланированы пять тематических смен с 20 июля по 21 августа. Каждая рассчитана на 400 участников и посвящена отдельному направлению: от развития творческого и предпринимательского потенциала до патриотического воспитания и волонтерства.
Другие новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 8-14 июня.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»
- Вениамин Кондратьев: Свой выбор за объекты благоустройства уже сделали больше 720 тысяч кубанцев
- В Щербиновском районе благоустраивают зону отдыха.
- В Кущевском районе заменят более восьми километров напорного коллектора.
- В станице Кущевской приступили к ремонту напорного канализационного коллектора.
- В Новороссийске по нацпроекту модернизируют системы водоотведения.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
- В Краснодарском крае за 5 лет приобрели более 360 служебных квартир для медработников.
Нацпроект «Кадры»
- В Краснодарском крае 26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
- На Кубани участники СВО могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».
Нацпроект «Семья»
- Социальный контракт помогает жителям края обрести финансовую стабильность.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
- В этом году на Кубани построят два фельдшерско-акушерских пункта.
- Специалисты Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД провели экспресс-тестирование на ВИЧ.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»
- Ресурсоснабжающая организация Тбилисского района сократила время аварийной замены погружных насосов артезианских скважин на 18%.
- Сыроварня из Ленинградского района сосредоточится на улучшении выпуска самого востребованного продукта.
- Детская здравница из Анапы оптимизирует процесс оказания услуг питания.
- Предприятие ЖКХ Динского района сократило время проведения аварийно-восстановительных работ на 15%.
Нацпроект «Туризм и гостеприимство»
- Количество объектов научно-популярного туризма в Краснодарском крае увеличилось более чем в 3 раза.
- 20 июня в Краснодаре пройдет самое масштабное и яркое событие этого лета – «Отпуск Фест 2026»!
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»
- Предприятия Кубани достигли экспортных договоренностей на 1 миллион долларов на выставке «Белагро».
Нацпроект «Молодежь и дети»
- Чтецкие клубы Краснодарского края вошли в число самых активных в стране по итогам учебного года.
- Молодежь Краснодарского края может получить грант на реализацию своих проектов.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги: Нацпроекты
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