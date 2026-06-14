Стартовал прием заявок на 20-й юбилейный молодежный форум «Регион 93»

Мероприятие реализуется департаментом молодежной политики совместно с Кубаньпатриотцентром в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Форумная площадка края объединит около двух тысяч молодых людей от 14 до 35 лет из разных районов края. Участников ждут образовательные лекции, тренинги, мастер-классы, творческие и спортивные блоки. Запланированы пять тематических смен с 20 июля по 21 августа. Каждая рассчитана на 400 участников и посвящена отдельному направлению: от развития творческого и предпринимательского потенциала до патриотического воспитания и волонтерства.

Другие новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 8-14 июня.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

- Вениамин Кондратьев: Свой выбор за объекты благоустройства уже сделали больше 720 тысяч кубанцев

- В Щербиновском районе благоустраивают зону отдыха.

- В Кущевском районе заменят более восьми километров напорного коллектора.

- В станице Кущевской приступили к ремонту напорного канализационного коллектора.

- В Новороссийске по нацпроекту модернизируют системы водоотведения.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

- В Краснодарском крае за 5 лет приобрели более 360 служебных квартир для медработников.

Нацпроект «Кадры»

- В Краснодарском крае 26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

- На Кубани участники СВО могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».

Нацпроект «Семья»

- Социальный контракт помогает жителям края обрести финансовую стабильность.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

- В этом году на Кубани построят два фельдшерско-акушерских пункта.

- Специалисты Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД провели экспресс-тестирование на ВИЧ.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

- Ресурсоснабжающая организация Тбилисского района сократила время аварийной замены погружных насосов артезианских скважин на 18%.

- Сыроварня из Ленинградского района сосредоточится на улучшении выпуска самого востребованного продукта.

- Детская здравница из Анапы оптимизирует процесс оказания услуг питания.

- Предприятие ЖКХ Динского района сократило время проведения аварийно-восстановительных работ на 15%.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»

- Количество объектов научно-популярного туризма в Краснодарском крае увеличилось более чем в 3 раза.

- 20 июня в Краснодаре пройдет самое масштабное и яркое событие этого лета – «Отпуск Фест 2026»!

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»

- Предприятия Кубани достигли экспортных договоренностей на 1 миллион долларов на выставке «Белагро».

Нацпроект «Молодежь и дети»

- Чтецкие клубы Краснодарского края вошли в число самых активных в стране по итогам учебного года.

- Молодежь Краснодарского края может получить грант на реализацию своих проектов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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