В Краснодарском крае с начала года капитально отремонтировали 209 многоквартирных домов

1 из 2 Всего в этом году предстоит отремонтировать 587 многоквартирников.

– В Краснодарском крае программа капремонта действует уже 12 лет. За это время в регионе обновили почти 8 тысяч домов, в которых живут свыше 700 тысяч человек. В этом году планируется привести в порядок 587 домов. В них выполнят около полутора тысяч видов работ, в том числе заменят 197 лифтов. На эти цели направлено порядка 9 миллиардов рублей. Капремонт уже выполнили в 209 многоквартирных домах – это 36 процентов от плана на этот год, – отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

Как добавил Денис Сорокалетов, по данным Фонда развития территорий, с 2023 года Краснодарский край уверенно держится в лидерах среди регионов по количеству ежегодно ремонтируемых домов.

Всего в региональной программе капитального ремонта числится более 20 тыс. многоквартирников. По этому показателю Кубань занимает 1-е место в Южном федеральном округе и 6-е – в стране. За 12 лет в крае отремонтировали около 5 тыс. инженерных систем, 4,5 тыс. крыш, порядка 2 тыс. фасадов, заменили более 2,8 тыс. лифтов в 1033 МКД.

Узнать, на что расходуются собранные средства и какие виды работ выполняются, можно на официальном сайте Фонда капремонта, профильного министерства, в системе ГИС ЖКХ.

Пресс-служба администрации Краснодарского края