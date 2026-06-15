В городах и районах Кубани отметили День России

1 из 10 В муниципалитетах провели флешмобы, патриотические акции и концерты.

В Анапе с утра хором исполнили государственный гимн. На Театральной площади провел праздничную зарядку мастер спорта России по боксу Аким Павлюков. Многие любители активного образа жизни выполняли упражнения в форме цветов государственного флага. Днем местные ремесленники развернули тематические интерактивные площадки.

В Геленджике собрали талантливую молодежь на вручение первых паспортов. Церемонию организовали на территории кафедрального собора святого апостола Андрея Первозванного.

В Сочи провели автомотопробег с передачей флага России. Участники проехали с ним по ул. Победы в Лазаревском районе, потом вручили флаг юным атлетам, которые представляют город на спортивных соревнованиях. А финишировало мероприятие на морской набережной. На улицах сегодня волонтеры раздавали жителям и гостям курорта ленточки в цветах российского флага.

На центральной площади Армавира состоялся флешмоб «Мой флаг – моя гордость». Активисты молодежных объединений и жители города развернули большое полотно российского триколора. Там же провели фестиваль «Многонациональный Армавир». В городе проживают представители более ста народов. Активистам национальных объединений вручили благодарственные грамоты. Работали тематические площадки, выставки краеведческого музея, мастеров декоративно-прикладного искусства. Гостей угощали пловом и предлагали соревноваться в перетягивании каната, армрестлинге, подъемах гири и других активностях. Творческие коллективы города выступили с концертом.

В Городском парке культуры и отдыха в Гулькевичах устроили праздничный семейный квест. На творческих площадках и в художественной студии создавали триколоры и оставляли на память целые картины. В программе также были показательные выступления спортсменов, поход по «Туристической тропе», викторина «Моя Россия» и выступление ансамбля «Контур».

Всего в Краснодарском крае празднику посвятили более 2,3 тыс. мероприятий.

Пресс-служба администрации Краснодарского края