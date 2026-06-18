С нового учебного года в 35 школах Кубани запустят проект «Предпринимательские классы 2.0»

Региональный проект профильного обучения научит школьников азам ведения бизнеса, поможет сформировать практические навыки проектного управления и работы в команде. Предпринимательские классы откроют в 23 муниципалитетах.

– Запуск регионального проекта «Предпринимательские классы 2.0» – это не просто новая образовательная инициатива, а стратегический шаг в развитии человеческого капитала Кубани. Умение мыслить нестандартно и воплощать идеи в дела сегодня становится ключевым. Проект поможет сформировать у школьников 10-11 классов предпринимательское мышление – навык, который позволит им быть конкурентоспособными в любой сфере, будь то собственный бизнес, работа в крупной компании или научная деятельность. Ребята получат не только теорию, но и практический опыт – от генерации идеи до защиты готового проекта. Это вложение в будущее, которое обязательно даст результат, – отметил министр образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.

Координатором проекта выступает Кубанский государственный технологический университет. Преподаватели вуза разработали программу «Предпринимательское мышление», которая станет основой для обучения. У школьников будут развивать лидерские качества и креативность, их познакомят с основами экономики и финансовой грамотности, научат выступать перед аудиторией.

Проект поможет выпускникам сделать осознанный выбор будущей профессии в экономической или бизнес-сфере.

В школах Кубани также открыты профильные и предпрофильные классы технологической, инженерной, медицинской, педагогической и других направленностей. Такие классы есть более чем в 900 школах.

Пресс-служба администрации Краснодарского края