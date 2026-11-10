Крым получит более 279 млн рублей на льготные займы для малого и среднего бизнеса

Правительство России направило Республике Крым свыше 279 млн рублей на докапитализацию региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Средства получит микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым». Выделение денег из федерального бюджета направлено на укрепление региональной системы поддержки предпринимательства.

По словам Аксенова, докапитализация фонда позволит крымским предпринимателям оформлять займы по льготным ставкам, которые существенно ниже ключевой ставки Банка России. Максимальная сумма микрозайма для одного субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 5 млн рублей. За счет этих мер бизнес сможет расширить доступ к финансированию на выгодных условиях. Для получения подробной информации предприниматели могут обратиться в фонд по номеру +7 (978) 996-00-23.

Мера реализуется в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Помимо Крыма, поддержка предусмотрена и для Севастополя: согласно информации кабмина, городу выделено 80 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса. Таким образом федеральные власти усиливают поддержку предпринимательства в обоих регионах полуострова.

Отдельно в Севастополе готовятся выплаты за резервные источники электропитания. На первом этапе из регионального бюджета выделят 100 млн рублей. Жителям возместят до 50% стоимости оборудования мощностью до 15 кВт. Максимальная сумма компенсации составит 70 тысяч рублей за генератор, 150 тысяч за портативную электростанцию и 200 тысяч за солнечную. Для бизнеса выплаты достигают 1,2 млн рублей за оборудование мощностью 150-300 кВт и 3,2 млн рублей за установки мощностью 300-1000 кВт.