Вступление в СРО в строительстве: требования, взносы и порядок оформления

Саморегулируемые организации (СРО) обеспечивают контроль профессиональной деятельности строительных, проектных и изыскательских компаний. Членство в СРО позволяет выполнять определенные виды работ по договорам подряда, участвовать в крупных проектах и подтверждать соответствие установленным требованиям. Основные правила регулируются Градостроительным кодексом РФ, включая изменения, внесенные Федеральным законом № 372-ФЗ.

Перед вступлением необходимо оценить стоимость членства, кадровое обеспечение и требования к документам. Справочная информация о процедуре представлена, в частности, на сайте https://krasnodar.stroyurist.ru/. При этом окончательные условия определяются законодательством и внутренними документами выбранной саморегулируемой организации.

Когда требуется членство в СРО и как его оформить

Согласно статье 52 ГрК РФ, строительные компании и индивидуальные предприниматели в установленных законом случаях должны состоять в СРО для выполнения работ по договорам с застройщиками, техническими заказчиками и другими предусмотренными законом лицами.

При этом существуют исключения. Например, по определенным договорам строительного подряда стоимостью до 10 млн рублей включительно допускается выполнение работ без членства в СРО.

Процедура вступления включает несколько этапов:

Определение вида СРО. Для строительства, проектирования и инженерных изысканий действуют соответствующие объединения.

Для строительства, проектирования и инженерных изысканий действуют соответствующие объединения. Проверка организации. Необходимо убедиться в наличии СРО в государственном реестре и изучить требования к участникам.

Необходимо убедиться в наличии СРО в государственном реестре и изучить требования к участникам. Подготовка специалистов. Компания должна подтвердить наличие квалифицированных сотрудников.

Компания должна подтвердить наличие квалифицированных сотрудников. Сбор документов. Потребуются регистрационные сведения, заявление и подтверждение соответствия установленным требованиям.

Потребуются регистрационные сведения, заявление и подтверждение соответствия установленным требованиям. Уплата взносов. После положительного решения перечисляются обязательные платежи.

Для строительных СРО действует территориальный принцип членства: организация обычно вступает в объединение своего региона регистрации, за исключением предусмотренных законом случаев.

Компенсационные фонды: как рассчитать обязательные взносы

Финансовая составляющая членства включает взносы в компенсационные фонды. Их назначение и минимальные размеры определяются статьей 55.16 ГрК РФ.

КФ ВВ - компенсационный фонд возмещения вреда. Он предназначен для обеспечения имущественной ответственности участников СРО в установленных законодательством случаях.

Для строительных организаций минимальные взносы зависят от уровня ответственности:

Первый уровень, договоры до 90 млн рублей - 100 тыс. рублей.

Второй уровень, договоры до 500 млн рублей - 500 тыс. рублей.

Третий уровень, договоры до 3 млрд рублей - 1,5 млн рублей.

КФ ОДО - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Взнос необходим при участии в заключении договоров с использованием конкурентных способов, когда применяются соответствующие требования закона.

Для первых двух уровней минимальные суммы составляют 200 тыс. и 2,5 млн рублей соответственно. Уровень определяется предельным размером обязательств по таким договорам.

Например, строительной компании первого уровня, планирующей участие в соответствующих конкурентных закупках, потребуется внести минимум 300 тыс. рублей в два фонда.

Дополнительно следует учитывать вступительные и регулярные членские платежи, если они установлены СРО. Рассрочка взносов в компенсационные фонды по общему правилу не допускается.

Подготовка двух специалистов для НРС

Для стандартного членства в строительной СРО требуется не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС) НОСТРОЙ и работающих по основному месту работы.

Для проектных и изыскательских организаций соответствующий реестр ведется НОПРИЗ.

При подготовке кадров необходимо проверить:

наличие профильного высшего образования;

подтвержденный стаж работы;

соответствие должностных обязанностей требованиям законодательства;

включение специалиста в соответствующий НРС;

прохождение независимой оценки квалификации (НОК).

НОК предусматривает подтверждение профессиональных компетенций через установленную процедуру оценки. Согласно действующей редакции статьи 55.5-1 ГрК РФ, специалисты должны проходить ее не реже одного раза в пять лет.

Дополнительные требования к персоналу могут зависеть от характера объектов, уровня ответственности и правил саморегулирования.

Когда необходима лицензия МЧС

Членство в строительной СРО и лицензия МЧС решают разные правовые задачи.

Если организация занимается монтажом, техническим обслуживанием или ремонтом средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, для соответствующих лицензируемых работ требуется лицензия МЧС.

Порядок лицензирования определяется постановлением Правительства РФ № 1128. Компания должна подтвердить соответствие требованиям к персоналу, оборудованию и другим условиям лицензируемой деятельности.

Наличие допуска к работам через членство в СРО не заменяет лицензию МЧС, если ее получение обязательно.

Перед вступлением в СРО строительной организации целесообразно провести правовой и финансовый анализ предстоящих договоров, рассчитать взносы и проверить квалификацию сотрудников. Такой подход позволяет заранее определить обязательные расходы и снизить риск задержек при оформлении членства.