Вступление в СРО в строительстве: требования, взносы и порядок оформления

Саморегулируемые организации (СРО) обеспечивают контроль профессиональной деятельности строительных, проектных и изыскательских компаний. Членство в СРО позволяет выполнять определенные виды работ по договорам подряда, участвовать в крупных проектах и подтверждать соответствие установленным требованиям. Основные правила регулируются Градостроительным кодексом РФ, включая изменения, внесенные Федеральным законом № 372-ФЗ.
Перед вступлением необходимо оценить стоимость членства, кадровое обеспечение и требования к документам. Справочная информация о процедуре представлена, в частности, на сайте https://krasnodar.stroyurist.ru/. При этом окончательные условия определяются законодательством и внутренними документами выбранной саморегулируемой организации.
Когда требуется членство в СРО и как его оформить
Согласно статье 52 ГрК РФ, строительные компании и индивидуальные предприниматели в установленных законом случаях должны состоять в СРО для выполнения работ по договорам с застройщиками, техническими заказчиками и другими предусмотренными законом лицами.
При этом существуют исключения. Например, по определенным договорам строительного подряда стоимостью до 10 млн рублей включительно допускается выполнение работ без членства в СРО.
Процедура вступления включает несколько этапов:
- Определение вида СРО. Для строительства, проектирования и инженерных изысканий действуют соответствующие объединения.
- Проверка организации. Необходимо убедиться в наличии СРО в государственном реестре и изучить требования к участникам.
- Подготовка специалистов. Компания должна подтвердить наличие квалифицированных сотрудников.
- Сбор документов. Потребуются регистрационные сведения, заявление и подтверждение соответствия установленным требованиям.
- Уплата взносов. После положительного решения перечисляются обязательные платежи.
Для строительных СРО действует территориальный принцип членства: организация обычно вступает в объединение своего региона регистрации, за исключением предусмотренных законом случаев.
Компенсационные фонды: как рассчитать обязательные взносы
Финансовая составляющая членства включает взносы в компенсационные фонды. Их назначение и минимальные размеры определяются статьей 55.16 ГрК РФ.
КФ ВВ - компенсационный фонд возмещения вреда. Он предназначен для обеспечения имущественной ответственности участников СРО в установленных законодательством случаях.
Для строительных организаций минимальные взносы зависят от уровня ответственности:
- Первый уровень, договоры до 90 млн рублей - 100 тыс. рублей.
- Второй уровень, договоры до 500 млн рублей - 500 тыс. рублей.
- Третий уровень, договоры до 3 млрд рублей - 1,5 млн рублей.
КФ ОДО - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Взнос необходим при участии в заключении договоров с использованием конкурентных способов, когда применяются соответствующие требования закона.
Для первых двух уровней минимальные суммы составляют 200 тыс. и 2,5 млн рублей соответственно. Уровень определяется предельным размером обязательств по таким договорам.
Например, строительной компании первого уровня, планирующей участие в соответствующих конкурентных закупках, потребуется внести минимум 300 тыс. рублей в два фонда.
Дополнительно следует учитывать вступительные и регулярные членские платежи, если они установлены СРО. Рассрочка взносов в компенсационные фонды по общему правилу не допускается.
Подготовка двух специалистов для НРС
Для стандартного членства в строительной СРО требуется не менее двух специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС) НОСТРОЙ и работающих по основному месту работы.
Для проектных и изыскательских организаций соответствующий реестр ведется НОПРИЗ.
При подготовке кадров необходимо проверить:
- наличие профильного высшего образования;
- подтвержденный стаж работы;
- соответствие должностных обязанностей требованиям законодательства;
- включение специалиста в соответствующий НРС;
- прохождение независимой оценки квалификации (НОК).
НОК предусматривает подтверждение профессиональных компетенций через установленную процедуру оценки. Согласно действующей редакции статьи 55.5-1 ГрК РФ, специалисты должны проходить ее не реже одного раза в пять лет.
Дополнительные требования к персоналу могут зависеть от характера объектов, уровня ответственности и правил саморегулирования.
Когда необходима лицензия МЧС
Членство в строительной СРО и лицензия МЧС решают разные правовые задачи.
Если организация занимается монтажом, техническим обслуживанием или ремонтом средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, для соответствующих лицензируемых работ требуется лицензия МЧС.
Порядок лицензирования определяется постановлением Правительства РФ № 1128. Компания должна подтвердить соответствие требованиям к персоналу, оборудованию и другим условиям лицензируемой деятельности.
Наличие допуска к работам через членство в СРО не заменяет лицензию МЧС, если ее получение обязательно.
Перед вступлением в СРО строительной организации целесообразно провести правовой и финансовый анализ предстоящих договоров, рассчитать взносы и проверить квалификацию сотрудников. Такой подход позволяет заранее определить обязательные расходы и снизить риск задержек при оформлении членства.