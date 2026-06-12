Предприятия Кубани достигли экспортных договоренностей на 1 миллион долларов на выставке «Белагро»

– Беларусь остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Краснодарского края. По итогам прошлого года объем поставок кубанской продукции в Республику вырос на 14 процентов. Мы видим устойчивый интерес зарубежных партнеров к продукции предприятий региона. Участие в «Белагро» помогает компаниям находить новые направления сотрудничества, расширять экспортные возможности и выходить на конкретные договоренности о поставках, – отметила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько.

На стенде края представили продукцию агропромышленного комплекса, оборудование для перерабатывающего производства, упаковочные решения и товары для предприятий пищевого сектора. Экспозицию посетили представители торговых и дипломатических структур России, Турции и Беларуси.

В ходе встреч обсудили продвижение кубанской продукции на внешние рынки, а также возможности использования инструментов биржевой торговли для расширения экспортных поставок и интеграции предприятий региона в международные торгово-логистические цепочки.

По итогам переговоров кубанские компании достигли предварительных экспортных договоренностей на сумму около 1 млн долларов США. Речь идет о поставках растительных масел в Беларусь и Оман, автоматов выдува ПЭТ-тары и пресс-форм на предприятия Республики Беларусь, а также гречихи, масличных культур, упаковочных материалов и кулинарной униформы.

«Белагро» проводится с 1990 года и является одной из крупнейших международных выставок АПК в Восточной Европе. Площадка объединяет производителей продукции, техники и оборудования для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также представителей торговых и логистических компаний из разных стран.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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