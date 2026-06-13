В Анапе провели чемпионат России по пляжному самбо

1 из 5 Соревновались сильнейшие спортсмены из 30 регионов страны. Участников и гостей приветствовали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Агибалов и вице-президент Всероссийской федерации самбо Рудольф Бабоян.

В мероприятии также приняли участие министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Новах, исполнительный директор Всероссийской федерации самбо Анастасия Кондратьева, тренер сборной России Александр Перепелюк.

– Краснодарский край давно стал местом проведения самых престижных стартов страны. Особенно это чувствуется, когда речь заходит о самбо - нашем национальном виде спорта, который вобрал в себя не только спортивную, но и культурную составляющую – традиции, менталитет, принципы, настоящий русский характер. Хочу выразить благодарность Всероссийской федерации самбо за возможность проводить такие значимые соревнования на Кубани, – сказал Александр Агибалов.

Дмитрий Новах отметил, что самбо в регионе занимаются более 85 тыс. человек, популярность этого вида спорта растет каждый год, как и количество завоеванных медалей.

– Достижения кубанских самбистов – результат выстроенной в регионе системы подготовки, которая охватывает все уровни. Именно эта вертикаль от школьного урока до пьедестала дает свои плоды, и мы видим, как активно развивается самбо в крае, – добавил Дмитрий Новах.

Спортсмены в восьми весовых категориях сражались за звание чемпиона и право представить Россию на международной арене – чемпионате мира в Бразилии.

Представители Краснодарского края завоевали три бронзовые награды. Третье место в весовой категории 50 кг среди женщин заняла Татьяна Федорова из Армавира, в категории 71 кг среди мужчин бронзу завоевал Михаил Черний из Курганинска, в категории 72 кг среди женщин третьей стала Валерия Нижегородова из Анапы.

Пресс-служба администрации Краснодарского края