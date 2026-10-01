В Краснодаре топливо отпускают 79 автозаправочных станций

Муниципальный центр управления Краснодара опубликовал оперативные данные о наличии автомобильного топлива на заправках краевой столицы по состоянию на утро 29 сентября 2026 года. В настоящее время отпуск бензина и дизеля осуществляют 79 АЗС, что на две меньше, чем днем ранее. В мэрии отмечают, что ситуация остается динамичной и показатели могут меняться в течение дня.

Наличие марок топлива на открытых заправках

АИ-92 отпускается на 44 АЗС, АИ-95 есть в наличии на 45 станциях, АИ-100 доступен на 9 заправках. Дизельное топливо имеется на 75 АЗС.

Адреса работающих автозаправок

Среди работающих станций - заправки «Роснефть» на улицах Лизы Чайкиной, Уральская, Московская, Котовского, Лукьяненко, Ростовское шоссе, Захарова, Дзержинского, Бородинская, Кубанская Набережная, Крупской, а также возле станицы Елизаветинской и на трассе Краснодар - Кропоткин возле хутора Ленина.

«Лукойл» представлен на улицах Тургенева, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ростовское шоссе, проспект Чекистов и в Мирном проезде.

«Газпром» работает на улицах Мачуги, Красных Партизан, Российская и на Ейском шоссе. «Газпромнефть» - на улицах Селезнева, Уральская, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, а также на двух участках трассы Краснодар - Кропоткин.

Заправки «Rusoil» открыты на улицах Дальняя, Бабушкина, Селезнёва, Уральская, Дзержинского, Пластунская и на Ростовском шоссе. «Teboil» - на улицах Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан и Новороссийская. «Уфимнефть» - на улицах Дзержинского, Солнечная и на Ростовском шоссе. «Atan» - на 1-й Дорожной и улице Красных Партизан. «КТК» - на улицах Александра Покрышкина и Кожевенная.

Также топливо отпускают «Татнефть» на Ростовском шоссе, «СитиОйл» на улице Мачуги и Ростовском шоссе, «Ирбис» на улице Степана Разина, «PNB» на улицах Шевченко и Монтажников, «ЮНК» на улице Российская, «Партнер» на улице Уральская, «ОПТИ» на улице Красных Партизан и «Petrol» на улице 70-летия Октября.

Ограничения и временно закрытые станции

По решению руководства ряда автозаправочных станций продолжают действовать защитные меры: топливо отпускается исключительно в баки автомобилей. Заправка в канистры и стороннюю тару временно приостановлена. Еще 27 АЗС в городе временно не отпускают горючее в ожидании подвоза новых партий, а девять объектов закрыты на плановую реконструкцию или ребрендинг.