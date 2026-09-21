Вениамин Кондратьев: «Кубанская ярмарка» объединит 800 фермеров из разных уголков края

1 из 3 Главную выставку фермерской продукции проведут в Краснодаре в выставочном центре «Экспоград Юг» с 24 по 27 сентября.

– В этот четверг начнет работу «Кубанская ярмарка». В выставочном центре «Экспоград Юг» свою продукцию представят больше 800 фермеров из разных уголков края. Они привезут свежее мясо, рыбу и морепродукты, сыры и колбасы, молочку, овощи и фрукты. Также посетители смогут приобрести саженцы плодовых деревьев, цветы и изделия народных промыслов. «Кубанскую ярмарку» проводим уже в 16 раз. За это время она переросла формат обычной торговли и стала масштабным гастрономическим фестивалем. Здесь фермеры могут не только представить свои товары жителям и гостям края, но и найти партнеров, обменяться опытом. Для этого организована насыщенная деловая программа: семинары, круглые столы и совещания по развитию малого и среднего агробизнеса. Ярмарка будет работать четыре дня – до 27 сентября, – отметил Вениамин Кондратьев.

Общая площадь «Кубанской ярмарки» составит более 40 тыс. кв. метров. На выставке будут работать 9 кластеров – от продуктов питания до товаров народных промыслов. В рамках ярмарки проведут четвертый краевой конкурс «Сырные шедевры Кубани», церемонию награждения победителей краевого конкурса на звание «Лучшее поселение по развитию малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края».

Для гостей организуют культурную программу и мастер-классы народного творчества.

Для их удобства от ТЦ «Красной Площади» до ярмарки будут курсировать бесплатные автобусы, городские маршрутные такси.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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