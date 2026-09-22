В Анапе стартовал окружной туристский слет «Больше, чем путешествие»

1 из 7 Палаточный лагерь разбили 125 молодых и активных представителей сфер педагогики и психологии из южных регионов России. Турслет организовали в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

– Краснодарский край в лидерах походного туризма. На сегодняшний день в регионе насчитывается 363 турмаршрута, большинство из которых – пешеходные. Турслет позволяет продемонстрировать возможности края как для детского отдыха и оздоровления, так и для пешего туризма. Его активно развиваем в регионе по поручению губернатора. Для участников турслет станет возможностью выйти за привычные рамки, попробовать себя в командной работе и открыть новые места Кубани, а впоследствии перенести походную романтику в систему образования детских лагерей. Главное – ребята научатся через поход прививать любовь к Родине, – отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

Турслет проходит до 25 сентября в поселке Сукко на берегу Черного моря в рамках всероссийского проекта программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Движения Первых. Его участники – молодые люди от 18 до 35 лет – приехали из регионов Южного федерального округа, Крыма, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Молодые специалисты из сфер педагогики и психологии исследуют окрестности Анапы, приобретут навыки, необходимые в походах и работе с детьми.

Краснодарский край неслучайно стал местом проведения турслета – в 2025 году во всероссийском проекте «Походы Первых – Больше, чем путешествие» в номинации «Регион Окружного турслета» лучшим признали проект «Кубанские тропы», и регион получил такое право.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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