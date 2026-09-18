На Кубани завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ

По данным на 15.00 общая активность избирателей по краю составила 25,5%. Всего в течение дня работали 2844 избирательных участка.

В первый день голосования губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с председателем избирательной комиссии региона Алексеем Черненко. Как отметил глава региона, в Краснодарском крае более 4,5 миллиона избирателей, и каждый из них должен иметь возможность сделать свой выбор.

Всего в регионе проводят 67 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, а также местного значения – глав поселений и депутатов представительных органов.

Выборы во всех городах и районах региона продлятся 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии России или на портале «Госуслуги».

Пресс-служба администрации Краснодарского края