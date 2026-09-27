В Кореновском районе завершили обновление системы водоснабжения

Работы в хуторах Бабиче-Кореновском и Пролетарском выполнили в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением средств федерального бюджета.
Другие новости о реализации нацпроектов в Краснодарском крае собрали в дайджесте за 21-27 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети»:
Вениамин Кондратьев: Нацпроекты – это реальная возможность качественно изменить уровень жизни в регионе.
Молодежь Кубани выиграла более 4,8 млн рублей на реализацию социально значимых инициатив.
В Анапе стартовал окружной туристский слет «Больше, чем путешествие».
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:
Вениамин Кондратьев: За 7 лет в Краснодарском крае привели в порядок 1,7 тысячи километров дорог.
В Белореченском районе модернизировали сети водоснабжения.
Вениамин Кондратьев: Работы по строительству, ремонту и благоустройству в рамках нацпроектов необходимо выполнить в установленные сроки.
В Динском районе продолжается модернизации участка водопроводной сети.
Нацпроект «Кадры»:
Участник СВО стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в Краснодарском крае.
Нацпроект «Семья»:
Шесть модельных библиотек и пять детских центров откроют в Краснодарском крае в 2027 году.
Команда Кубанского Центра Демографических компетенций проходит обучение в Президентской академии по направлению «Стратегическое управление демографическим развитием».
Житель Выселковского района открыл свое дело по ремонту автомобилей благодаря соцконтракту.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:
С начала 2026 года более 9,1 тысячи жителей Краснодарского края воспользовались услугами Центра «Мой бизнес».
Ресурсоснабжающая организация Усть-Лабинска внедряет бережливые решения и улучшает качество услуг.
Краснодарская компания сократила производственный цикл электрических шкафов на 28 процентов.
Ресурсоснабжающая организация из Кущевского района повышает эффективность процессов.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:
Новая детская поликлиника в станице Кущевской приняла около 5 тысяч маленьких пациентов.
Нацпроект «Экологическое благополучие»:
Муниципалитеты Краснодарского края собрали порядка 25 тонн макулатуры в текущем месяце.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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