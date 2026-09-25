Шоу «Музыкальная интуиция» проводит кастинг непоющих участников в Краснодаре

Жители кубанской столицы смогут пройти кастинг для участия в телешоу. Шоу «Музыкальная интуиция» (16+) федерального телеканала ищет новых участников в Краснодаре. Отсутствие певческого опыта и музыкального образования приветствуется. Достаточно быть ярким и не бояться сцены.

Как сообщают организаторы, кастинг пройдет только в двух городах России: Краснодаре и Санкт-Петербурге. «В Краснодаре абсолютно другие люди. В каждом городе свой вайб. Например, в Петербурге люди стильные и очень закрытые. В Краснодаре все с открытой душой, яркие, громкие. Настоящие южные люди. В Москве этого сильно не хватает», - прокомментировала продюсер шоу «Музыкальная интуиция» Даня Пронякина.

В шоу участвуют две команды из звездных гостей. Их задача - определить, кто из десяти незнакомцев великолепно поет, а кто совсем не умеет это делать. У жюри будет четыре раунда. Бессменный ведущий - комик Азамат Мусагалиев. Все деньги, заработанные звездными командами, отправляются в благотворительные фонды.

Кастинг состоится в октябре. Для участия в нем необходимо заполнить анкету на сайте ТНТ в разделе «Кастинги». Получившие ответ смогут стать участниками шоу.