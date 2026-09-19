В Краснодарском крае уже проголосовали более 47 процентов избирателей

Это данные региональной избирательной комиссии на 15 часов.

19 сентября завершился второй основной день голосования. В регионе проходит 67 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы депутатов Госдумы России, а также местного значения – глав поселений и депутатов представительных органов.

Всего предусмотрено 2844 избирательных участка. Они оборудованы всем необходимым. Условия созданы и для граждан с ограниченными возможностями здоровья – для слабовидящих размещены трафареты с прорезями для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, а также информационные материалы, выполненные крупным шрифтом. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата адаптированы 2564 участка. Организовано дежурство волонтеров. Пожилые граждане и избиратели с инвалидностью также голосуют на дому.

Возможность отдать голос есть еще 20 сентября с 8:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии России или на портале «Госуслуги».

Пресс-служба администрации Краснодарского края