Дагестан вошел в число регионов России с наименьшей долей курящих

По информации Министерства здравоохранения РФ, обнародованной в августе 2026 года, Дагестан оказался среди четырех субъектов страны с минимальным числом курильщиков. В республике этот показатель зафиксирован на уровне 8,81%.

Самый низкий процент потребления табака отмечен в Чеченской Республике - всего 0,32% местных жителей. Вторую строчку занимает Краснодарский край с результатом 4,4%, третью - Ингушетия (5,97%). Замыкает этот список Дагестан, где доля регулярно курящих составила 8,81%.

Все четыре территории с наименьшей распространенностью вредной привычки сосредоточены в южных и северокавказских регионах страны.