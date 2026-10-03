В Краснодарском крае обсудили экологическое состояние реки Кубань

1 из 3 Межрегиональное совещание провели в администрации края под председательством помощника Президента России, специального представителя главы государства по вопросам климата и водных ресурсов Руслана Эдельгериева.

В обсуждении также приняли участие руководители профильных органов Краснодарского края и Республики Адыгея. С 2018 года в регионе работает межведомственная комиссия по предотвращению загрязнения реки Кубань неочищенными сточными водами, сбрасываемыми через ливневые коллекторы. Руслан Эдельгериев отметил, что экологическое состояние водных объектов в Российской Федерации требует рассмотрения через призму общегосударственной стратегии, охватывающей территории всех субъектов страны.

– Восстановление экологического состояния реки Кубань представляет собой целостную систему мероприятий – от остановки сбросов неочищенных сточных вод до защиты водоохранных зон. Организация эффективной работы в данном направлении предполагает четкую последовательность действий, определение конкретного круга ответственных исполнителей на каждом этапе и введение строгой системы мониторинга достигнутых результатов. Экологический контроль должен основываться не на формальных отчетах ведомств, а на объективных показателях качественного состава воды и фактическом состоянии речной экосистемы, – заявил Руслан Эдельгериев.

Помощник Президента РФ выразил уверенность, что принятая на совещании модель организации работы по оздоровлению реки Кубань принесет ощутимые результаты и станет показательным примером для других регионов.

На территории Краснодарского края выявлено более 1,2 тысячи незаконных подключений бытовой канализации к ливневой. В рамках акции «Вода России» с берегов собрали более 61 кубометра мусора, очистили 16,5 км береговой линии.

– Межведомственная комиссия обследовала более 18 тысяч адресов и выявила нарушения. Они устраняются в плановом порядке. Но это только часть задачи – впереди масштабная модернизация всей системы ливневого водоотведения Краснодара, и мы рассчитываем завершить согласование схемы до конца этого года, — отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

Схему ливневого водоотведения Краснодара дорабатывают до декабря 2026 года. Она предусматривает ликвидацию 25 канализационных выпусков в реку Кубань, строительство 7 очистных сооружений и коллекторов глубокого заложения.

По итогам встречи наметили основные этапы реализации региональных мероприятий по оздоровлению водных объектов и улучшению показателей качества воды на территории Краснодарского края и Республике Адыгея.

Пресс-служба администрации Краснодарского края