РСА: доля безаварийных водителей в Краснодарском крае приблизилась к среднему значению по стране

По итогам первого полугодия 2026 года число аварий на федеральных трассах Кубани сократилось на 8%

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), по итогам скользящего года (с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) доля автовладельцев в Краснодарском крае, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду, приблизилась к среднероссийскому показателю и составила 40,4% (рост составил 7,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В среднем по России доля водителей с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ) составила 43,4%, увеличившись за год на 5 процентных пунктов. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Статистика иллюстрирует положительную динамику в изменении дорожного поведения краснодарских автовладельцев. Рост числа аккуратных водителей наблюдается на фоне общей тенденции к снижению аварийности в регионе. Так, по итогам первого полугодия 2026 года число аварий на федеральных трассах Кубани сократилось на 8%, а количество пострадавших и погибших уменьшилось на 2%. Особенно заметное улучшение зафиксировано на маршрутах А-147 Джубга-Сочи-граница с Абхазией (-24%), А-290 Новороссийск-Керчь (-26%) и А-149 Адлер-Красная Поляна (снижение ровно вдвое).

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов связывает положительные изменения с комплексом факторов: «Конечно, менталитет водителей меняется по всей стране. То, что было нормальным 10 лет назад, сейчас кажется из ряда вон выходящим. Растет культура, уважение к ПДД, уважение к другим участникам движения. Это происходит в том числе и вследствие кумулятивного накопления опыта, но не только поэтому. Меняется и дорожная среда, и сами автомобили. Машины становятся современными и умными, предотвращают мелкие ошибки. Дорожная среда становится современной и тоже предотвращает ошибки».

По словам эксперта, ключевую роль играет системная работа по модернизации дорожной инфраструктуры, которая в Краснодарском крае ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: установка современных систем освещения, монтаж барьерных ограждений, обустройство тротуаров и пешеходных переходов. «Поэтому наиболее правильной стратегией на будущее являются инвестиции в реконструкцию дорожной сети, строительство новых современных дорог, а также в обновление автопарка на новые и современные автомобили. Это всё в совокупности приведет к мощному снижению аварийности в регионах, которые такие программы реализуют», – подчеркнул Петр Шкуматов.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает историю аварийности водителя и напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО: чем ниже КБМ, тем больше скидка за безаварийную езду при прочих равных условиях. В Москве доля водителей с минимальным значением КБМ достигла 52,9%, в Санкт-Петербурге – 51,5%, в Пермском крае и Рязанской области – по 50,2%.