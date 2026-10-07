Вениамин Кондратьев: На Всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве свою продукцию представляют 30 кубанских предприятий

Об этом губернатор написал в своих социальных сетях.

– Краснодарский край принимает участие в главной сельскохозяйственной выставке страны – «Золотая осень» в Москве. На стенде нашего региона свою продукцию представляют 30 кубанских предприятий. Сегодня агропромышленный комплекс Кубани становится высокотехнологичным и независимым от импорта. На выставке демонстрируем кубанский урожай: фрукты, овощи, а также вина и сыры. Среди новинок – выращенные в крае экзотические фрукты и органическая продукция. Особое внимание уделили успехам собственной селекции ключевых сельхозкультур. Эту работу ведем в том числе в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Желаю нашей делегации успешной и продуктивной работы на площадках выставки, – отметил Вениамин Кондратьев.

Стенд Краснодарского края занимает 80 кв. метров. Представители краевого минсельхоза примут участие в деловых мероприятиях выставки.

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XXVIII выставку «Золотая осень» проводят в Москве с 7 по 10 октября на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев Центр». Ее участниками станут порядка 70 региональных делегаций, площадь экспозиции составит 14 тысяч кв. метров. «Золотая осень» является главным аграрным форумом страны более 25 лет, объединяющим науку, технологии, производство и традиции российского агропромышленного комплекса.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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