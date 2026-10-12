Вениамин Кондратьев: Мы заинтересованы в развитии сильных предприятий с безопасным и экологически чистым производством медицинских препаратов

1 из 3 Губернатор Кубани и руководство Армавирской биофабрики обсудили перспективы развития производства. В этом году предприятию исполнилось 105 лет со дня основания.

– Армавирская биофабрика – гордость края, одно из ведущих предприятий биологической промышленности России. В непростых условиях вы продолжаете заниматься научными разработками и выпускаете препараты как для людей, так и для животных. В свое время вы сумели занять нишу, которую освободили на рынке импортные производители. Важно сохранить традиции и модернизировать производство, чтобы ваша продукция и дальше оставалась востребованной на внутреннем рынке страны, помогала укреплять отрасль животноводства, обеспечивать высокое качество кубанских продуктов, ветеринарную и продовольственную безопасность края и страны. Знаю, что есть планы по выпуску новых препаратов. В Краснодарском крае многое делается для развития медицинской и ветеринарной промышленности. Мы готовы искать совместные решения, чтобы ваше производство развивалось. Выпуск лекарственных препаратов в регионе за пять лет вырос в три раза – до 7,5 миллиарда рублей. Это хороший результат. Мы заинтересованы в развитии сильных предприятий, имеющих безопасное, экологически чистое производство медицинских препаратов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Оксана Колпикова рассказала о новых разработках сотрудников предприятия.

– У нас пять предприятий, и все они ориентированы на главную задачу – обеспечение биологической безопасности страны. Выпускаем 23 препарата, 60 процентов из которых являются жизненно важными, и 48 ветеринарных препаратов. Мы модернизируемся и будем расширять линейку для вакцинации. У нас много разработок, в том числе вакцины против оспы и дерматита. Сейчас работаем с крупным и мелким рогатым скотом, в перспективе рассматриваем нишу препаратов для домашних животных, – сказала Оксана Колпикова.

На встрече также присутствовали вице-губернатор Александр Руппель и министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Армавирская биологическая фабрика является одним из крупнейших ветеринарно-фармацевтических производств России. Около 600 сотрудников занимаются научными разработками, создают и выпускают ветеринарные препараты и вакцины, востребованные по всей России и за ее пределами. Среди них – вакцина против вирусных и бактериальных кишечных инфекций сельскохозяйственных животных. Новые препараты разработаны коллективом предприятия в рамках программы импортозамещения.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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