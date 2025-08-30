Вопросы развития казачества обсудили в Выселковском районе







Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов встретился с главой муниципалитета Сергеем Фирстковым, атаманами и участниками спецоперации.

– В состав Выселковского районного общества входит 11 первичных, в том числе одно станичное и 10 хуторских. В 2024 году было создано новое – Новобейсугское. Общая численность казаков района сейчас составляет 655 человек. Ряд из них принимают участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов БАРС, в том числе один из атаманов. В 2025 году выросла результативность казаков-дружинников в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений, – сказал Александр Власов.

В станице Новодонецкой Александр Власов посмотрел физкультурно-спортивный клуб «Патриот», в станице Выселки – штаб общества, ряд военно-патриотических клубов, пообщался с их воспитанниками. Также вице-губернатор провел заседание совета атаманов. В нем приняли участие атаман отдела Олег Федотов, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко. Основной темой стало военно-патриотическое, духовно-нравственное, физкультурно-спортивное воспитание молодежи.

– В преддверии нового учебного года обсудили планы работы с подрастающим поколением. Сейчас в районе – 20 школ с казачьими классами, в которых учатся 1,9 тысячи детей. Местное отделение Союза казачьей молодежи Кубани включает в себя свыше двух тысяч человек, – отметил Александр Власов.

На совещании обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. Только в 2024 году казачье общество направило на эти цели почти 2,5 млн рублей. Отдельно Александр Власов обсудил с главой района Сергеем Фирстковым, представителями военного комиссариата вопросы привлечения жителей на службу по контракту.

