В Краснодаре в центре «Стань чемпионом» провели физкультурно-массовое мероприятие

Центр раннего физического развития детей открыли в Краснодаре в 2023 году по поручению Президента России Владимира Путина. На его базе реализуют одноименный федеральный проект, который позволяет определять спортивно-одаренных детей.

В торжественном открытии физкультурно-массового мероприятия приняли участие вице-губернатор региона Александр Власов и президент Всероссийской Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

– Уникальность центра в том, что в нем можно заниматься всей семьей. На сегодняшний день его посещает более 6 тысяч человек. Он взаимодействует с краевыми государственными учреждениями спортивной направленности по самбо, рукопашному бою, дзюдо, тхэквондо, спортивной борьбе, шахматам, компьютерному спорту, плаванию для глухих, художественной и эстетической гимнастике. На базе центра также функционирует федеральный инновационный проект «Стань чемпионом». С его помощью можно определить спортивно-одаренных детей и повысить качество подготовки уже действующих спортсменов, – отметил Александр Власов.

Такое тестирование каждый желающий может пройти бесплатно. Оно позволяет определить не только степень предрасположенности ребенка к занятиям различными видами спорта, но и особенности строения, развития и функционирования систем его организма.

На протяжении всего дня для гостей и участников мероприятия работали тематические площадки. Дети и подростки спортивных клубов Краснодара от 7 до 15 лет приняли участие в фестивале по брейкингу. А на уличной спортивной площадке провели турнир по мини-футболу.

На базе центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом» реализуют программы дополнительного образования и проводят занятия для детей и подростков по 22 направлениям, в том числе танцевальному спорту, акробатическому рок-н-роллу, брейкингу, борьбе и другим.

Пресс-служба администрации Краснодарского края