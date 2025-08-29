Вениамин Кондратьев: Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 32 гектаров

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края.

– С ночи сотрудники МЧС и Кубань-СПАС тушат лесной пожар под Геленджиком. Сейчас там горят четыре участка, к сожалению из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 гектаров. С огнем борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтеры. В ближайшее время группировку увеличат. Задействовано около 80 единиц техники, вертолет и самолет МЧС России. По моему поручению на месте работает оперативный штаб. Благодарен всем, кто участвует в ликвидации пожара – написал Вениамин Кондратьев.

Ранее на территории Геленджикского лесничества зафиксировали пять очагов возгорания. Один из них – в районе села Криница ликвидировали, второй – около села Береговое – локализовали. Также продолжают тушить пожар в районе Красной, Грековой и Темной Щели.

Пожары на территории лесничества разгорелись после падения обломков БПЛА в результате ночной атаки киевского режима на гражданские объекты.

