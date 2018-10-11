Аэропорт Анапы предложили назвать именем капитана Калинина

С такой инициативой выступил мэр курорта Юрий Поляков.

«Считаю, что имя этого героя Великой Отечественной войны достойно быть увековечено в названии анапского аэропорта. Это важно для Анапы, которая носит высокое звание Города воинской славы», — заявил глава города Юрий Поляков.

Десант, который высадился в ночь на 1 мая 1943 года в районе села Варваровка, столкнулся с противником и вступил в неравный бой. После продолжительного сражения в живых остался только командир отряда Дмитрий Калинин. Он уничтожил несколько десятков фашистов огнем из автомата, пистолета, гранатами. Враги окружили капитана и хотели взять его в плен. Тогда он подорвал противотанковой гранатой себя и подбежавших гитлеровцев, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках проекта «Великие имена России» аэропортам Краснодара, Сочи и Анапы присвоят имена великих россиян.

До 21 октября будет идти сбор предложений от регионов, первичный список будет включать от трех до десяти вариантов наименований для каждой воздушной гавани. На следующем этапе 22-28 октября будет формироваться лонг-лист, при этом любой житель региона сможет предложить свое имя: оно будет включено в список в том случае, если наберет не менее 500 голосов на сайте проекта.

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