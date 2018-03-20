Андрей Алексеенко: верю в победу ЖВК «Динамо Краснодар» над «Олимпиакосом»

Игра за выход в финал Кубка вызова состоится 21 марта в краснодарском дворце спорта «Олимп».

По словам директора клуба Андрея Макарова, дома «Динамо» даст греческому «Олимпиакосу» серьезный бой и будет бороться за выход в финал.

Как отметил первый заместитель губернатора, президент краевой федерации волейбола Андрей Алексеенко, несмотря на затруднения, которые в этом сезоне были у клуба, удалось создать команду, состоящую в основном из местных воспитанников.

«На следующий сезон ждем от нее совершенно другие результаты. Но уже этот сезон показывает, каким потенциалом располагает состав – мы играем в полуфинале Кубка вызова. И не просто играем — боремся за выход в финал. Конечно же, надо пойти и поддержать наших девушек», — сказал вице-губернатор.

Он добавил, что верит в победу и уверен в том, что волейболисткам «Динамо» по силам выйти в финал.

Начало матча — в 19:30, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта волейболистки краснодарского «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка вызова на выезде проиграли греческой команде со счетом 2:3.

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